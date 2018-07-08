بومبيو ينتقد نعت بيونغ يانغ أسلوب واشنطن بـ"العصابي"

انتقد وزير الخارجية الأمريكي نعت بيونغ يانغ أسلوب واشنطن في محادثات النووي بـ"العصابي"، معتبرا أن كوريا الشمالية بانتقادها هذا الأسلوب، إنما تنعت العالم أجمع.

وقال مايك بومبيو للصحفيين اليوم في طوكيو: "إذا كانت هذه المطالب شبيهة بأسلوب العصابات، فذلك يعني أن العالم هو عصابة، لأن هناك قرارا موحدا بشأن تلك المطالب من قبل مجلس الأمن الدولي وحول ما يجب تحقيقه في هذا الشأن".

وأمس السبت وصفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية سلوك الولايات المتحدة في محادثاتها التي أجراها بومبيو في بيونغ يانغ على مدى اليومين الماضيين بـ"المؤسف"، متهمة واشنطن بالسعي لنزع النووي بشكل "أحادي وقسري".

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بومبيو كان قد قال عقب مفاوضاته مع الجانب الكوري الشمالي، إن بيونغ يانغ أكدت خلال هذه الجولة من المحادثات التزامها بإكمال نزع السلاح النووي، مضيفا أنها أكدت أيضا عزمها على تدمير حقلها لتجارب المحركات الصاروخية.

وأشار إلى أن "المفاوضات كانت بناءة للغاية وحققت تقدما في جميع الجوانب"، مشددا على أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية باقية لحين نزع الأخيرة سلاحها النووي.

المصدر: "يونهاب"