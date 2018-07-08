نجاة 4 أشخاص في تحطم مروحية إسعاف في الولايات المتحدة

نجا 4 أشخاص بينهم مريض في حالة إسعاف، من حادث تحطم طائرة هليكوبتر طبية مساء السبت، على طريق سريع في شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية غربي البلاد.

وذكرت هيئة الطيران المدني الأمريكية، أن الطيار وجه نداء استغاثة في الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش فجر الأحد قبل أن تسقط مروحيته على الطريق السريع بعد ذلك بفترة وجيزة.

Updat EMS Plan 1 all PT's have been transported to various hospitals, all red (one) critical (3) stable. FAA in route. 4-1-8 pic.twitter.com/p3hhcQwcgM — Chicago Fire Media (@CFDMedia) ٨ يوليو ٢٠١٨

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وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن حالة المريض الذي كانت تسعفه المروحية حرجة، فيما حالة الطيار والكادرين الطبيين على متن المروحية المنكوبة، مستقرة.

المصدر: "رويترز"