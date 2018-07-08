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مقتل أمريكي واحد وإصابة آخرين برصاص جندي أفغاني 

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مقتل أمريكي واحد وإصابة آخرين برصاص جندي أفغاني 
Reuters Omar Sobhani
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أطلق جندي أفغاني النار مساء أمس السبت على عسكريين من قوات التحالف في أفغانستان، وتمكن من قتل عسكري أمريكي وإصابة اثنين آخرين بجروح.  

وقالت قيادة قوات التحالف اليوم الأحد، إن منفذ الاعتداء جندي أفغاني يعمل مع قوات التحالف في مطار محلي في مدينة تيرين كووت، عاصمة مقاطعة أوروزغان جنوبي أفغانستان.

وأضافت أن "العسكريين المصابين في حالة مستقرة، ويتلقيان العلاج"، مشددة على أن التحقيق جار لكشف ملابسات الحادث.

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ولم تدل قوات التحالف بأي تفاصيل حول الحادث، واكتفت بأنه "ووفقا لسياسة البنتاغون، سيحجب اسم العسكري المقتول بهذه العملية لمدة 24 ساعة، لحين إكمال إبلاغ ذويه".

يذكر أن حوالي 16 ألف عسكري من الولايات المتحدة والناتو ودول شريكة أخرى، يعملون في أفغانستان على تدريب القوات الأفغانية تحت إطار مهمة بقيادة الناتو.

المصدر: وكالة شينخوا

 

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