مدمرتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان والتوتر يتصاعد مع بكين

قالت وزارة دفاع تايوان في بيان، إن مدمرتين أمريكيتين دخلتا المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين صباح اليوم السبت ومن المتوقع أن تواصلا الإبحار باتجاه الشمال الشرقي.

وأضاف البيان أن "الجيش يراقب الوضع في المناطق المجاورة ولديه الثقة والقدرات للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن الأمن الوطني".

ودخلت المدمرتان الأمريكيتان "يو س أس موستن" و"يو أس أس بينفولد" المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين صباح اليوم ومن المتوقع أن تواصلا الإبحار باتجاه الشمال الشرقي، بحسب بيان وزارة الدفاع في تايوان.

ويأتي دخول المدمرتين المضيق في وقت تخوض فيه واشنطن وبكين حربا تجارية من جهة، ومن جهة أخرى يتصاعد التوتر بين بكين وتايوان.

وتحكم الصين القارية وتايوان سلطتان متنافستان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وتتمتع تايوان بحكم ذاتي لكنها لم تعلن يوما استقلالها. ولا تزال الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة في حال أعلنت استقلالها.

ومنذ وصول رئيسة تايوان تساي اينغ وين إلى السلطة قبل عامين، ازدادت عدائية بكين التي لا تثق بالحزب الحاكم للجزيرة المؤيد تقليديا للاستقلال.

وتقاربت العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان في الأشهر الأخيرة مع إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قواعد جديدة تسمح لكبار المسؤولين الأمريكيين بالسفر إلى الجزيرة، كما وافقت واشنطن على السماح لمتعاقدين أمريكيين بمساعدة تايوان في بناء غواصات عسكرية.

المصدر: أ. ف. ب