طهران تستدعي سفير هولندا لديها

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفيرة الهولندية لدى طهران سوزانا ترستال، وسلمتها رسالة احتجاج على إبعاد أمستردام دبلوماسيين إيرانيين اثنين من أراضيها.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، استبعاد الحكومة الهولندية لدبلوماسيين إيرانيين اثنين من أراضيها، وقال: "نعتبر القرار، إجراء غير بناء في العلاقات بين البلدين".

وأضاف: "إيران تنشد حفظ وتنمية العلاقات مع جميع الدول على أساس حسن التفاهم والاحترام المتبادل، وفي الوقت ذاته باعتبارها ضحية للأعمال الإرهابية، فإنها تؤكد مجددا على مواقفها المبدئية في مكافحة أعضاء المجتمع الدولي للإرهاب بشكل حازم وغير متسم بالتمييز".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إجراء الحكومة الهولندية بأنه "غير منطقي ويفتقد للمسوغ القانوني"، وقال: "نتوقع من المسؤولين في هذا البلد، بدلا من توجيه اتهامات غير مبررة وواهية إلى الآخرين، أن يقوموا بتنفيذ تعهداتهم الدولية بشأن اعتقال ومحاكمة العناصر الإرهابية، والتي أصدرت شرطة الإنتربول نشرات حمراء بحقهم".

وشدد قاسمي على أن بلاده "تحتفظ لنفسها بحق الرد بالمثل".

المصدر: وكالات