ترشيح بن علي يلدريم لرئاسة البرلمان التركي الجديد

أعلن حزب العدالة والتنمية التركي، ترشيح رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم، لرئاسة البرلمان التركي في دورته التشريعية المقبلة.

ويعد يلدريم آخر رئيس وزراء في تاريخ تركيا الحديث، مع الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي تصبح فيه الصلاحيات التنفيذية بالكامل بيد رئيس الجمهورية، ويلغى منصب رئيس الوزراء.

وبدأ رئيس الوزراء التركي مشواره السياسي عبر توليه منصب وزير المواصلات والاتصالات والملاحة البحرية، لأكثر من 11 عاما، وعرف خلالها بـ"مهندس المشاريع العملاقة"، و بـ"مهندس الطرق" بفضل الإنجازات اللافتة التي حققها.

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وشهدت تركيا، خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية، إنشاء 6 مشاريع من أصل 10 تعتبر الأضخم في العالم، كما فعّلت في عهده العديد من المشاريع العملاقة، وخاصة في مجال البنى التحتية، مثل مطار إسطنبول الثالث، وجسر السلطان ياووز سليم، وجسر عثمان غازي، ونفق أوراسيا، ومترو مرمراي، وطريق إسطنبول - إزمير.

وانطلقت أعمال الجمعية العامة في البرلمان التركي اليوم السبت، بأداء اليمين الدستورية للنواب الجدد في إطار الدورة التشريعية الـ 27، وبحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: ترك برس