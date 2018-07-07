رومانيا.. تحطم طائرة "ميغ-21" أثناء أدائها عرضا بهلوانيا

تحطمت طائرة من طراز "ميغ-21" تابعة لسلاح الجو الروماني أثناء أدائها عروضا بهلوانية بعد انطلاقها من قاعدة "بورشا" الجوية.

وسقطت الطائرة الحربية سقطت بعد دقائق من إقلاعها، وتطاير حطامها عندما ارتطمت بمكان ليس بالبعيد عن القاعدة الجوية التي انطلقت منها.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الطيار تمكن من القفز بمظلته، وأن فرق إنقاذ عسكرية لا تزال تبحث عنه في المناطق المحيطة بالقاعدة الجوية.

وفي وقت سابق علقت بولندا طلعات جوية لطائرات من طراز "ميغ- 29" سوفيتية الصنع بعد تحطم إحداها تابعة لسلاح الجو البولندي ومقتل قائدها، وأفادت وزارة الدفاع البولندية أن هذه الطائرات قديمة وتحتاج لصيانة شاملة قبل استخدامها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا