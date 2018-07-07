بيونغ يانغ: سلوك واشنطن في محادثات نزع النووي مؤسف

وصفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية سلوك الولايات المتحدة في محادثات نزع السلاح النووي الكوري بـ"المؤسف"، متهمة إياها بالسعي لنزع النووي بشكل "أحادي وقسري".

وأعرب مصدر في الوزارة عن "أسف كوريا الشمالية حول سلوك المفاوضين الأمريكيين خلال محادثات العمل التي جرت الأسبوع الحالي حول تفاصيل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

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من جهته، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنه "حقق تقدما في تحديد جدول الأعمال لتفكيك السلاح النووي الكوري".

وقال بومبيو عقب محادثات مع الجانب الكوري الشمالي إن "اجتماع العمل بشأن إغلاق مختبر محركات الصواريخ في بلدة دونغتشانغ- ري سيبدأ قريبا".

وأضاف: "المفاوضات كانت بناءة للغاية.. أعتقد بأننا حققنا تقدما في جميع الجوانب".

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ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى بيونغ يانغ في إطار جولة تشمل عددا من دول المنطقة تشمل الكوريتين واليابان.

المصدر: وكالات