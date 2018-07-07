كم وفرت واشنطن بتعليق مناوراتها مع كوريا الجنوبية؟

كشف مسؤولون أمريكيون أن المناورة المشتركة بين واشنطن وسيئول التي ألغيت بعد أن شكا الرئيس دونالد ترامب من المناورات العسكرية "باهظة التكاليف"، كانت ستكلف نحو 14 مليون دولار.

وذكرت "رويترز" أن المسؤولين الذين تحدثوا لها طالبين عدم الكشف عن هويتهم، لم يعطوا مزيدا من التفاصيل حول كلفة المناورات، في حين لم يكشف البنتاغون من جانبه، إجمالي كلفة التدريبات التي تنظمها القوات الأمريكية والكورية الجنوبية سنويا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الشهر الماضي أنها ستوقف لأجل غير مسمى تدريب "فريدم غارديان" العسكري دعما لقمة سنغافورة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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وأشاد ترامب مرارا بالتوفير الذي سينجم عن قراره وقف التدريبات في تنازل مفاجئ لكيم خلال اجتماع القمة الذي عقد في 12 يونيو لبحث نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر الشهر الماضي: "نوفر ثروة من خلال عدم القيام بمناورات حربية ما دمنا نتفاوض بنية طيبة".

المصدر: رويترز