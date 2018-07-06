 
مباشر

بومبيو يبحث في بيونغ يانغ مع المسؤولين الكوريين نزع السلاح النووي

أخبار العالم

بومبيو يبحث في بيونغ يانغ مع المسؤولين الكوريين نزع السلاح النووي
AFP Andrew Harnik / POOL
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khah

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع مسؤولين كوريين شماليين خلال زيارته لبيونغ يانغ لبحث قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال بومبيو للصحفيين في أعقاب اجتماعه الأول مع الجانب الكوري: "لقد أنهينا اجتماعنا الأول خلال اليوم"، مضيفا أنه "يعتز بعمل فريقه".

وجمع هذا اللقاء، الذي استمر نحو 3 ساعات، بين بومبيو وكيم يونغ تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، الذي لعب دورا مهما في تنظيم لقاء القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يمضي بومبيو هذه الليلة في كوريا الشمالية، وذلك لأول مرة خلال زيارته الثانية لكوريا الشمالية، وهي أيضا الأولى منذ انعقاد قمة ترامب وكيم. وقال بومبيو إنه يسعى لـ "استيفاء" بعض التفاصيل بشأن التزامات بيونغ يانغ.

إقرأ المزيد
بيونغ يانغ ترفض اتهامات واشنطن لها بانتهاك حقوق الإنسان

وذكر مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية لـ "رويترز" أن بومبيو سيحاول التوصل إلى اتفاق على القائمة الأولية للمواقع الكورية الشمالية التي سيتم تفتيشها في إطار عملية نزع السلاح النووي.

ومن غير المعروف بالضبط حتى الآن ما إذا سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي الزعيم الكوري الشمالي، بعدما جرى الحديث في وقت سابق أن بومبيو سيبحث قضية نزع السلاح النووي مع كيم جونغ أون.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا