رئيس نيجيريا: مقاتلو "بوكو حرام" يستسلمون طوعا

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري، أن مقاتلي جماعة "بوكو حرام" الإرهابية يستسلمون طوعا، مشيرا إلى أن منطقة أقصى شمال شرق البلاد تدخل "مرحلة استقرار ما بعد النزاع".

وقال بخاري في أحد معسكرات الجيش النيجيري في ولاية بورنو: "استسلام مسلحي بوكوحرام دليل على أننا في مرحلة استقرار ما بعد النزاع، وتحقق ذلك بفضل العمل الجيد الذي قامت به قواتنا المسلحة".

ويتولى بخاري، الحاكم العسكري السابق، السلطة منذ 3 سنوات وقد انتخب بعد تعهده بإلحاق الهزيمة بجماعة بوكو حرام، التي بايعت تنظيم "داعش" وتهدد أمن منطقة بحيرة التشاد.

وعلى الرغم من المكاسب العسكرية التي تحققت منذ بدء مكافحة التمرد أوائل 2015، إلا أن التفجيرات الانتحارية والهجمات لا تزال تظهر تهديدا مستمرا، وخاصة للمدنيين.

وأدى استمرار الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعة "بوكو حرام" منذ 2009 إلى تدمير منطقة شمال شرق البلاد، وأسفر عن مقتل 20 ألف شخص على الأقل وتهجير أكثر من مليونين وتسبب بأزمة إنسانية كبرى.

المصدر: أ.ف.ب