ألمانيا تزيد من إنفاقها الدفاعي بعد دعوات من ترامب

أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولز اليوم الجمعة عن عزم الحكومة رفع الإنفاق الدفاعي بشكل كبير العام المقبل.

وصرح شولز للصحفيين في العاصمة برلين قائلا: "سنواصل زيادة الإنفاق الدفاعي، ففي 2019 سننفق 4 مليارات يورو (4,7 مليار دولار) وهذا الإنفاق أكثر مما كان مخططا له سابقا".

وأضاف الوزير الألماني أن الزيادة سترفع الموازنة العسكرية إلى 42,9 مليار يورو، وهو ما قال إنه يشكل "زيادة كبيرة" وإشارة واضحة على التزام ألمانيا بتعهداتها الدولية.

وستبقى هذه الزيادة أقل بكثير مما طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حلفائه في حلف شمال الأطلسي.

وتحدد الموازنة التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنغيلا ميركل للفترة بين 2019-2022 الإنفاق بـ 42,93 مليار يورو في العام 2020، و43,88 مليار يورو في العام 2021، و43,86 في العام 2022.

وهذه الأرقام أقل بكثير من عتبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا ودولا أوروبية أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه برلين أن نسبة الإنفاق العسكري ستصل العام المقبل إلى %1.31، وستتراجع إلى 1,23% بحلول العام 2022.

وفي هذا السياق صرحت ميركل في وقت سابق أمام البرلمان الألماني بأنه "مقارنة بما يفعله الآخرون نسبة من ناتجهم المحلي الإجمالي، نحن بعيدون عما هو كاف. لذا فقد ألزمنا أنفسنا بإنفاق 1,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2024".

المصدر: أ.ف.ب