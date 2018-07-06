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اتفاق بين مسلحي الجنوب السوري والجانب الروسي على تسليم السلاح وانتشار الشرطة العسكرية الروسية

الكرملين يدحض مزاعم التحضير لاتفاق بوتين وترامب على انسحاب إيران من سوريا

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الكرملين يدحض مزاعم التحضير لاتفاق بوتين وترامب على انسحاب إيران من سوريا
Sputnik Natalia Seliverstova
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دحض الكرملين اليوم الجمعة أنباء تزعم التحضير لاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب حول خروج القوات الإيرانية من سوريا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن وسائل الإعلام التي روجت هذه الأنباء اعتمدت على مصادر غير موثوقة.

وأضاف: "لا شك في أن المسائل المتعلقة بسوريا سيجرى تبادل الآراء حولها، وهذا أمر سهل التنبؤ به"، مشيرا إلى أن "بوتين مستعد لبحث هذه المسائل".

وتابع: "لكن أن يتباحث طرفان في شؤون طرف ثالث، وأن يتخذا أي قرارات بالنيابة عنه، لا يبدو أمرا واقعيا"، مشددا على أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

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وفي وقت سابق رجحت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصادرها، أن الرئيسين في قمتهما في هلسنكي في 16 يوليو، سيركزان على موضوع انسحاب العناصر الإيرانية من سوريا.

المصدر: وكالات

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