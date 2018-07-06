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أنقرة تعلن عن شرطها للتطبيع مع تل أبيب

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أنقرة تعلن عن شرطها للتطبيع مع تل أبيب
Reuters Baz Ratner
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أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة تخلي إسرائيل عن ظلم الفلسطينيين، شرطا لتطبيع علاقاتها مع تركيا.

وقال في حديث لوكالة الأناضول الجمعة: "يتعين على إسرائيل أن تتخلى عن الظلم وقتل الناس من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا".

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وأضاف: "تل أبيب تتخذ خطوات رادعة ضد مواطنينا الذاهبين إلى القدس وسنقوم بالرد على ذلك"، في إشارة إلى المواطنة التركية أيبرو أوزكان التي اعتقلتها السلطات الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري في القدس واتهمتها بـ"تهديد أمن إسرائيل وتواصلها مع منظمات إرهابية".

وتوترت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب على خلفية الاحتجاجات التي شهدها قطاع غزة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في مايو الماضي، وقتل خلالها أكثر من 60 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي وإصيب نحو 3 آلاف آخرين.

المصدر: وكالات

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