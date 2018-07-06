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أنقرة: متفقون مع واشنطن على الانتقال إلى مناطق شمالي سوريا بعد منبج

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أنقرة: متفقون مع واشنطن على الانتقال إلى مناطق شمالي سوريا بعد منبج
Reuters Murad Sezer
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أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن هناك توافقا واضحا مع واشنطن حول خارطة الطريق للانتقال إلى مناطق أخرى شمالي سوريا بعد منبج.

وقال الوزير التركي لوكالة الأناضول اليوم: "هناك توافق واضح مع واشنطن حول خارطة الطريق للانتقال إلى مناطق أخرى شمالي سوريا بعد إتمام مهمتنا في منبج".

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وأشار إلى أن "انسحاب تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي من خط الدوريات التي نسيرها في المنطقة ضمن الاتفاق مع الولايات المتحدة، لا يعني انسحابه من منبج".

وتوصلت واشنطن وأنقرة مؤخرا إلى اتفاق على "خريطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج المقاتلين الأكراد منها، كما ينص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي من أبناء منبج لإدارتها عقب خروج مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة، التي يشكل العرب نحو 90 % من سكانها.

المصدر: الأناضول

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