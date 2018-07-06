صحيفة: روسيا تقترح على الهند المشاركة في بناء غواصات

نقلت صحيفة The Economic Times اليوم الجمعة، أن روسيا اقترحت على الهند المشاركة في تطوير وبناء الغواصات المتطابقة مع المطالب الهندية المتمثلة في تزويدها بصواريخ "براموس".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع سيتيح لنيودلهي فرصة لاقتناء أول غواصة نووية وسيسمح بتقليص كلفة الغواصات من الجيل القادم.

وقد يكون هذا المشروع بديلا على مناقصة الهند لشراء 6 غواصات حديثة تعمل بالديزل والكهرباء التي قد تشارك فيها شركات من روسيا وفرنسا وألمانيا والسويد. وتقدر تكلفة هذه المناقصة بـ10 مليارات دولار.

وأوردت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه قوله: "اقترح الطرف الروسي نقل كافة الممتلكات الفكرية لتصميم وبناء نماذج الغواصات. وليس هناك أية قيود على عدد الغواصات التي من المخطط بناؤها وفقا لهذا المشروع".

وأفادت الصحيفة بأن هذا الاقتراح يقضي ببناء غواصات تتفق مع مطالب نيودلهي التي تشمل تزويدها بصواريخ "براموس" الهندية وكذلك تطوير محركات الدفع المستقل الهوائية التي سترتفع جذريا قدرتها على البقاء تحت الماء.

المصدر: The Economic Times