بكين: مستعدون للعمل على بناء "مجتمع المصير المشترك" مع العرب

أكدت الخارجية الصينية استعداد بكين للعمل مع الدول العربية من أجل استقرار وتنمية الشرق الأوسط، وأنها على اتصال وثيق مع تلك الدول يشمل مختلف الأصعدة بما فيها المسألة الإيرانية.

وقال مساعد وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمر صحفي في بكين، عقد بمناسبة اللقاء الوزاري الـ8 لمنتدى التعاون الصيني العربي المقرر في 10 يوليو: "في الوقت الحاضر يواجه الشرق الأوسط تحديات متعددة، لكننا نعتقد أنه إذا اخترنا وجهة صحيحة واتبعنا الطريق الصحيح، فستتمكن المنطقة من تجاوز صعوباتها وتحقيق إعادة الإعمار والتنمية".

وأضاف: "نحن مستعدون للعمل المشترك مع الدول العربية من أجل دفع السلام والتنمية في الشرق الأوسط، وبناء مجتمع المصير المشترك للصين والبلدان العربية، والإسهام بقسط أكبر في بناء المصير المشترك للبشرية جمعاء".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الصين تبقى على اتصال وثيق مع الدول العربية بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، وبينها المسألة الإيرانية.

واعتبر أن اللقاء المرتقب سيعطي دفعة جديدة للجهود المشتركة من أجل التنمية والسلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن "تحسين العلاقات بين الصين والدول العربية يعود بالفائدة على بلداننا والمنطقة والعالم بأسره".

المصدر: وكالات