متسلقة تمثال الحرية احتجاجا على سياسة ترامب تواجه تهما قضائية

وجه الادعاء العام في مدينة منهاتن الأمريكية، اتهاما ضد ناشطة أمضت عدة ساعات على قاعدة تمثال الحرية، احتجاجا على سياسة فصل المهاجرين غير الشرعيين عن أطفالهم عند الحدود الأمريكية.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن باتريشيا أوكومو، وجهت لها تهم بـ"التسلل غير القانوني" ، و"التدخل في أنشطة مؤسسة الدولة" و"انتهاك النظام"، وقد تعاقب في حال ثبتت عليها التهم، بالسجن سنة ونصف السنة.

وأشارت الصحيفة أن أوكوهوما، لم تعترف بالذنب أثناء عرضها على المحكمة.

وكانت شرطة نيويورك، ألقت القبض على أوكوهوما، عقب تسلقها قاعدة تمثال "الحرية" الشهير احتجاجا على سياسة ترامب الخاصة بالمهاجرين.

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وصعدت المرأة قاعدة التمثال حاملة قميصا كتب عليه "انهضوا وقاوموا"، وأخبرت الشرطة أنها لن تنزل إلى أن يتم لمّ شمل عائلات المهاجرين المنفصلين بسبب سياسة الإدارة الأمريكية الحالية.

وأخلت الشرطة الجزيرة التي يقع فيها التمثال في مدينة نيويورك، قبل بضع ساعات من الموعد المقرر لبدء عروض ألعاب نارية، احتفالا بيوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات