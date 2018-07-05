كييف تنوي مقايضة الصحفي فيشينسكي بسجناء لدى دونباس وموسكو

أعلنت كييف عن استعدادها لتسليم 13 شخصا، بينهم رئيس تحرير موقع وكالة الأنباء "نوفوستي-أوكرانيا" كيريل فيشينسكي للجانب الروسي مقابل تسليمها "معتقلين سياسيين أوكرانيين" .

وجاء هذا الإعلان على لسان النائبة الأولى لرئيس البرلمان الأوكراني "الرادا"، إيرينا غيراشينكو، والتي أضافت أنها ستبعث قريبا برسالة رسمية حول المقترح إلى بوريس غريزلوف، ممثل روسيا في مجموعة الاتصال الثلاثية الخاصة بأوكرانيا التي تضم أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وذكرت غيراتشينكو أن الأشخاص الـ13 المدرجين في القائمة يحملون الجنسية الروسية، والجنسية الروسية - الأوكرانية المزدوجة.

وفي بداية الأسبوع، كانت غيراتشينكو قد أعلنت قائمة أخرى شملت أسماء 23 روسيا لتسليمهم إلى روسيا مقابل الموقوفين الأوكران في منطقة دونباس في جنوب شرق البلاد ولدى روسيا، لكن القائمة لم تتضمن اسم فيشينسكي حامل الجنسيتين الأوكرانية والروسية.

وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس كييف بالإفراج الفوري عن فيشينسكي و"إسقاط جميع الاتهامات الكاذبة الموجهة إليه".

وقد أوقفت السلطات الأوكرانية الصحفي في مايو الماضي واتهمته بـ"الخيانة العظمى" ودعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

وقضت محكمة أوكرانية في مايو بحبس فيشينسكي 60 يوما.

المصدر: نوفوستي











