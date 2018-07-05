وفاة الصحفي ومقدم البرامج في "RT أمريكا" إدوارد شولتز عن عمر يناهز 64 عاما

توفي الصحفي ومقدم البرامج على قناة RT America إدوارد شولتز بمنزله في واشنطن عن عمر يناهز 64 عاما.

وقالت قناة RT America في بيان لها: "يحزننا أن نعلن عن وفاة إدوارد أندرو شولتز. وقد توفي أد شولتز بهدوء في الصباح الباكر يوم الخامس من يوليو في منزله بواشنطن. وأحدث هذا النبأ صدمة لنا جميعا في RT America".

كما نعت رئيسة تحرير شبكة قنوات RT مارغاريتا سيمونيان الصحفي، ووصفته بـ "مقدم برامج رائع وأحد أفضل الصحفيين التلفزيونيين في أمريكا".

Shocked by the passing of my colleague Ed Schultz. His welcoming smile and sense of humour was always one of my favourite parts of being at RT America's, DC headquarters. His big personality and strong beliefs made him one of the best in the business. RIP my friend. pic.twitter.com/aTTNeptYte — Alex Mihailovich🇨🇦 (@real_alexm) 5 июля 2018 г.

وعمل شولتز مقدم برامج إذاعة وتلفزيون في الولايات المتحدة خلال عقود، بما في ذلك على قناة "أم أس أن بي سي" في الفترة من 2009 إلى 2015.

وانضم إدوارد شولتز إلى فريق RT America في يناير عام 2016. وكان يقدم برنامج "الأخبار مع أد شولتز"، أحد أبرز برامج القناة.

I appeared on the Ed Schultz MSNBC show many times & he appeared on my show as well. He was always very kind to me, and he always fought for working Americans = including the ones who attacked him. He was truly someone who dedicated his success to the society that produced him. pic.twitter.com/PvZpPbv0GA — John Fugelsang (@JohnFugelsang) 5 июля 2018 г.

وحظي أد شولتز باحترام كبير وسط زملائه الصحفيين والمشاهدين على حد سواء، في الولايات المتحدة وعلى الشاطئ المقابل للمحيط الأطلسي.

المصدر: RT