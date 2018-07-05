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وفاة الصحفي ومقدم البرامج في "RT أمريكا" إدوارد شولتز عن عمر يناهز 64 عاما

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وفاة الصحفي ومقدم البرامج في
AFP John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
الصحفي ومقدم البرامج إدوارد شولتز
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توفي الصحفي ومقدم البرامج على قناة RT America إدوارد شولتز بمنزله في واشنطن عن عمر يناهز 64 عاما.

وقالت قناة RT America في بيان لها: "يحزننا أن نعلن عن وفاة إدوارد أندرو شولتز. وقد توفي أد شولتز بهدوء في الصباح الباكر يوم الخامس من يوليو في منزله بواشنطن. وأحدث هذا النبأ صدمة لنا جميعا في RT America".

كما نعت رئيسة تحرير شبكة قنوات RT مارغاريتا سيمونيان الصحفي، ووصفته بـ "مقدم برامج رائع وأحد أفضل الصحفيين التلفزيونيين في أمريكا".

وعمل شولتز مقدم برامج إذاعة وتلفزيون في الولايات المتحدة خلال عقود، بما في ذلك على قناة "أم أس أن بي سي" في الفترة من 2009 إلى 2015.

وانضم إدوارد شولتز إلى فريق RT America في يناير عام 2016. وكان يقدم برنامج "الأخبار مع أد شولتز"، أحد أبرز برامج القناة.

وحظي أد شولتز باحترام كبير وسط زملائه الصحفيين والمشاهدين على حد سواء، في الولايات المتحدة وعلى الشاطئ المقابل للمحيط الأطلسي.

المصدر: RT

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