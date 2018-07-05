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سيراليون.. اعتقال نائب الرئيس ووزير المناجم السابقين بتهم الفساد

أخبار العالم

سيراليون.. اعتقال نائب الرئيس ووزير المناجم السابقين بتهم الفساد
Afolabi Sotunde
عاصمة سيراليون، فريتاون
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أعلنت لجنة مكافحة الفساد في سيراليون عن اعتقال نائب رئيس الجمهورية السابق، فيكتور فوه، ووزير المناجم السابق، مينكايلو مانساراي، بتهم الفساد.

ويأتي اعتقال فوه ومانساراي غداة تأكيد اللجنة التي عينها رئيس سيراليون الحالي، جوليوس مادا بيو، أن الفساد أصبح ظاهرة "متفشية" في البلاد الإفريقية في عهد سلفه، إرنست كوروما.

وكشفت اللجنة أن الفساد حينذاك شمل استيلاء المسؤولين على ممتلكات الدولة وتحويل عقود الدولة إلى أقارب المسؤولين وأصدقائهم.

المصدر: رويترز 

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