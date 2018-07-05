// 26.06.2018 по тикету 15478
سيراليون.. اعتقال نائب الرئيس ووزير المناجم السابقين بتهم الفساد
Afolabi Sotunde
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh13
أعلنت لجنة مكافحة الفساد في سيراليون عن اعتقال نائب رئيس الجمهورية السابق، فيكتور فوه، ووزير المناجم السابق، مينكايلو مانساراي، بتهم الفساد.
ويأتي اعتقال فوه ومانساراي غداة تأكيد اللجنة التي عينها رئيس سيراليون الحالي، جوليوس مادا بيو، أن الفساد أصبح ظاهرة "متفشية" في البلاد الإفريقية في عهد سلفه، إرنست كوروما.
وكشفت اللجنة أن الفساد حينذاك شمل استيلاء المسؤولين على ممتلكات الدولة وتحويل عقود الدولة إلى أقارب المسؤولين وأصدقائهم.
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)