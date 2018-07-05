رفع السرية عن فيديوهات للتجارب النووية الأمريكية

نشر مختبر لورنس ليفرمور الوطني الأمريكي نحو 250 من أشرطة فيديو للتجارب النووية الأمريكية التي تم رفع السرية عنها.

ويقوم المختبر التابع لوزارة الطاقة الأمريكية بتحويل أشرطة فيديو للتجارب النووية الأمريكية التي جرت في الفترة من 1945 إلى 1962، إلى الصيغة الرقمية. وتتوفر لديها حاليا نحو 6.5 ألف من مقاطع الفيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أجرت 210 تجارب نووية على أراضيها في الفترة المذكورة.

المصدر: موقع motherboard.vice.com