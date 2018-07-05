 
مباشر

رفع السرية عن فيديوهات للتجارب النووية الأمريكية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh0s

نشر مختبر لورنس ليفرمور الوطني الأمريكي نحو 250 من أشرطة فيديو للتجارب النووية الأمريكية التي تم رفع السرية عنها.

ويقوم المختبر التابع لوزارة الطاقة الأمريكية بتحويل أشرطة فيديو للتجارب النووية الأمريكية التي جرت في الفترة من 1945 إلى 1962، إلى الصيغة الرقمية. وتتوفر لديها حاليا نحو 6.5 ألف من مقاطع الفيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أجرت 210 تجارب نووية على أراضيها في الفترة المذكورة.

المصدر: موقع motherboard.vice.com

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معلومات قد لا تعرفها عن «كأس بطولة العالم»