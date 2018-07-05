اكتشاف عيوب في بنية مفاعل نووي في بلجيكا

أكدت شركة "اينجي-الكترابيل" البلجيكية أنه تم الكشف عن عيوب في بنية المفاعل النووي الثالث لمحطة "تيانج " النووية في محافظة والونيا البلجيكية.

ونقلت صحيفة "لو سوار" المحلية عن الشركة المشغلة، أنه في يوم 30 مارس تم إيقاف تشغيل المحطة بشكل مؤقت لإجراء فحص السلامة وفقا للخطة​​​.

وقالت الصحيفة إن الخبراء اكتشفوا في سياق الاختبارات، أن هناك تدهورا في الخصائص التقنية للخرسانة في منطقة السقف لصومعة المفاعل المكوّنة من خمسة طوابق، والتي توجد فيها أنظمة الطوارئ، مشيرة إلى أن "اينجي-الكترابيل "اكتشفت تشوهات في حديد تسليح الخرسانة المسلحة التي كانت موجودة منذ بناء المبنى". ولا تستبعد الصحيفة أن تؤثر العيوب التي تم اكتشافها على متانة البنية.

هذا وتوجد في بلجيكا حاليا محطتان نوويتان إحداهما من طراز "دول" ذات 4 مفاعلات نووسة والثانية من طراز "تيانج" ذات 3 مفاعلات، وباستطاعتهما إنتاج حوالي 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ما يغطي 55% من احتياجات البلاد.

وكانت السلطات البلجيكية قد قررت في عام 2011، إغلاق كافة المحطات النووية في البلاد حتى عام 2025، وذلك بعد وقوع كارثة في محطة "فوكوشيما" النووية اليابانية.

المصدر: نوفوستي