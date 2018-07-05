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مجهولون يسكبون طلاء على نصب سوفيتي في فيينا

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مجهولون يسكبون طلاء على نصب سوفيتي في فيينا
Reuters Bogdan Cristel
صورة أرشيفية
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اعتدى مجهولون على نصب تذكاري في ساحة شوارز-نبرغبلاتز وسط العاصمة النمساوية فيينا، للجنود السوفييت الذين حرروا قسما كبيرا من أوروبا من الاحتلال النازي، وذلك برشقه بطلاء قاتم.

وذكرت وكالة "تاس" أن السفارة الروسية لدى النمسا اتصلت بالسلطات المحلية وتتابع قضية الاعتداء، مشيرة إلى أن السفارة قدمت كذلك احتجاجها على الاعتداءات ضد النصب السوفيتية التي أصبحت تُمارس بشكل منتظم ولابد من وضع حد لهذه الممارسات.

وفي الـ 16 من يناير الماضي سكب مجهولون طلاء أحمر قاتما على النصب التذكاري السوفييتي في الساحة المذكورة، وتكرر الاعتداء في الـ 6 مارس وأُلقي طلاء أسود، وفي كل مرة كانت السفارة الروسية ترسل مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية النمساوية تطالب فيها باتخاذ إجراءات فورية لإزالة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات وملاحقة ومعاقبة المخربين، والعمل على منع مثل هذه التصرفات الهمجية.

وقد شيد النصب التذكاري للمقاتلين السوفييت الموجود حاليا في ساحة شوارز-نبرغبلاتز في فيينا، والذي يعتبر أشهر نصب تذكاري للجنود السوفييت في النمسا، إحياءً لذكرى مقتل 17 ألف جندي سوفيتي سقطوا في مجابهة القوات النازية في هجومها على فيينا قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 وسقوط برلين على يد الجيش السوفييتي.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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