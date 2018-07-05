مون : البابا أسهم بشكل كبير في إرساء السلام بين الكوريتين

أشاد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن بجهود بابا الفاتيكان في بعث رسالة السلام وإنجاح القمم بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال الرئيس مون اليوم الخميس في مؤتمر صحفي، إن "بابا الفاتيكان بعث رسالة السلام والانسجام بين الكوريتين في المناسبات المهمة مثل أولمبياد بيونغ تشانغ والقمم بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فضلا عن أنه يؤيد باستمرار جهود الحكومة الكورية الجنوبية"، مشيرا إلى أن ذلك أسهم بشكل كبير في عقد القمم بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بنجاح.

وتابع مون أن بابا الفاتيكان لدى زيارته لكوريا الجنوبية في عام 2014، قدم بالغ التعازي وصادق المواساة للشعب الكوري الجنوبي الذي شعر بالحزن من حادث غرق العبارة "سيوال".

تصريحات مون جاءت خلال لقاءه مع وزير خارجية دولة الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر صباح اليوم الخميس في القصر الرئاسي حيث قدم الرئيس مون الاحترام والتقدير الخاصين للبابا.

وأعرب الرئيس مون عن ترحيبه بزيارة الوزير غالاغر لكوريا الجنوبية في الوقت الذي تحتفل فيه كوريا الجنوبية والفاتيكان بالذكرى السنوية الـ 55 لإقامة العلاقات بينهما، قائلا إنه يأمل في أن تتيح هذه الزيارة فرصة لتحقيق التعاون بين البلدين قفزة جديدة.

بدوره قال الوزير غالاغر إنه يأمل في أن يجتمع مع الرئيس مون في روما في أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير أن البابا يتفهم جهود الحكومة الكورية الجنوبية للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على أنه يصلي من أجل تحقيق الجهود الدولية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس مون.

المصدر: يونهاب