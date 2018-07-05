حوالي 12 ألف مهاجر غادروا ألمانيا في عام 2017 مقابل مبالغ مالية

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أن حوالي 12 ألف مهاجر غادروا ألمانيا مقابل حصولهم على مبلغ من المال من شباط/ فبراير عام 2017

وذكرت صحيفة " تسايت" الألمانية نقلا عن رد وزارة الداخلية على طلب حزب " اليسار"، انه تم إطلاق برنامج الحكومة الألمانية "ستارثيلفبلاس" في شباط/فبراير عام 2017، والذي يدرس تقديم الأموال بحجم 800 حتى 1200 يورو للكبار، ونصف هذا المبلغ للأطفال، كبملغ للعودة الطوعية إلى بلادهم، ويحصل المهاجرون الذين يتخذون قرار مغادرة ألمانيا قبل الانتهاء من إجراءات اللجوء، على مبلغ ليس كبيرا، والعائلات التي تتألف من اكثر من 4 أشخاص، والذين يغادرون ألمانيا دفعة واحدة يحصلون على مبلغ 500 يورو إضافية.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية في ردها، أن الحكومة الفدرالية بهذا الشكل، تشجع المهاجرين على مغادرة البلاد بشكل طوعي، وعلى وجه الخصوص إذا كان لديهم فرص قليلة لإمكانية البقاء في ألمانيا​​​.

وأكدت الصحيفة على انه تم تخصيص 40 مليون يورو من الأموال الفدرالية في عام 2017 لتنفيذ البرنامج، كما أن أغلبية المهاجرين الذين استخدموا هذه الإمكانية، قدموا من العراق وروسيا وأفغانستان.

وانتقد حزب "اليسار " الألماني، البرنامج بسبب تعامله المزري مع المهاجرين، وكرد على ذلك، أكدت الداخلية الألمانية أن اللاجئين يتخذون قرار العودة، ويرفضون اللجوء بأنفسهم.

وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.



المصدر: سبوتنيك