الكرملين يأسف لإصابة بريطانيين في إمسبري ويتمنى لهما الشفاء

أعرب الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن قلق موسكو إزاء حادث تسمم جديد في بريطانيا، مضيفا أن لا علم له بأي طلب بريطاني من روسيا للمساعدة في التحقيق بهذا الحادث.

وفي معرض رده على طلب الصحفيين التعليق على حادث التسمم في مدينة أمسبوري البريطانية، حيث عثر على شخصين في حالة حرجة نهاية يونيو، قال بيسكوف: "هذه أنباء مقلقة جدا، خاصة في ظل وقوع أكثر من حادث من هذا النوع في بريطانيا في وقت سابق".

إقرأ المزيد

وأشار بيسكوف أنه ليس على علم بأي طلب مساعدة من قبل بريطانيا فيما يتعلق بالحادث الجديد، لكنه أعاد إلى الذاكرة أن روسيا عرضت على بريطانيا إجراء تحقيق مشترك في حادث سالزبوري "من أجل تعزيز الأمن في هذا المجال، لكن للأسف لم تلق اقتراحاتنا آذانا صاغية".

وقال بيسكوف إن الكرملين يشعر بالأسف لبقاء مواطنيْن بريطانييْن في حالة خطيرة جراء الحادث، وأضاف: "نتمنى لهما الشفاء".

وفي وقت سابق من اليوم دعا مجلس الدوما الروسي السلطات البريطانية لإشراك خبراء روس في التحقيق الجديد، بينما ربطت الداخلية البريطانية ما جرى في أمسبوري بحادث تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري المجاورة، وطلبت من موسكو المساعدة في "تأمين السكان" من خلال كشف تفاصيل الهجوم على سكريبال، الذي تدعى لندن وقوف روسيا وراءه، وهو ما تنفيه الأخيرة بشكل قاطع.

المصدر: وكالات