يلدريم: نتواجد على مساحة 350 كم داخل الأراضي العراقية

ذكر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن تركيا تتواجد على مساحة 350 كم داخل الأراضي العراقية بغرض "مكافحة الإرهاب".

وأشار يلدريم في لقاء مع وكالة الأناضول، اليوم الخميس، إلى أن "هذه المساحة تمتد من حدود إيران حتى منطقة خابور بما في ذلك جبال قنديل".

وتابع موضحا: "علينا تحييد الإرهاب أينما كان، وقد طهرنا منطقة مساحتها 400 كم من البحر الأبيض حتى غرب نهر الفرات (شمالي سوريا)".

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وأضاف: "خلال العامين الماضيين اتبعنا طريقة مفيدة لمكافحة الإرهاب، تستند إلى مبدأ الهجوم بدل الدفاع".

وتجري القوات المسلحة التركية عمليات في شمال العراق، منذ مارس الماضي، في إطار عملياتها العسكرية الرامية لمكافحة حزب العمال الكردستاني، والذي تصنفه أنقرة "كمنظمة إرهابية" في جبل قنديل والمناطق المحيطة به.

المصدر: الأناضول