سجال بين ليبرمان ورئيس "الشاباك" حول لم شمل الفلسطينيين

نشب سجال حاد بين وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ورئيس جهاز "الشاباك" نداف أرغمان، على خلفية قضية لم شمل الفلسطينيين، حسبما أفادت القناة الثانية الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن المشادة التي اعتبرتها "استثنائية" وقعت بين ليبرمان وأرغمان يوم أمس الأربعاء بحضور قيادات الأجهزة الأمنية ومسؤولين سياسيين إسرائيليين.

وقالت إن وزير الدفاع قدم إلى الجلسة محتدا وبدأ بالصراخ في وجه رئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك على خلفية طلب الأخير من رئيس الإدارة المدنية للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كميل أبو ركن منح تصريح لم شمل لـ100 عائلة فلسطينية.

وأشارت إلى أن ليبرمان اعتبر فعل أرغمان "تجاوزا غير مقبول"، وصرخ في وجهه قائلا: "لا يمكنك الاتصال مباشرة دون إطلاعي على الأمر، ودون التحدث إلي، تخيل لو أنني اتصلت برئيس غرفة العمليات في المخابرات وطلبت منه تنفيذ عملية من دون علمك، وهو أمر غير مقبول ولن يكون كذلك".

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وتابع الوزير الإسرائيلي: "طالما أنا وزير الدفاع فلن تتم المصادقة حتى على ربع حالة للم الشمل. إذا أرادوا لم الشمل فليفعلوا ذلك في غزة، لم شمل العائلات الفلسطينية هو تطبيق لحق العودة، ولن أسمح بذلك".

ولفتت القناة الثانية الإسرائيلية، إلى أن أرغمان لم يسكت بدوره، ورد على ليبرمان بنفس الحدة، وقال: "نحن حريصون على أمن إسرائيل، ونعرف مصلحة أمنها، وأنا لا أعمل لديك، ولست تابعا لسلطتك".

المصدر: وكالات