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كبيرة أطباء انجلترا تطمئن وتحذر من "نوفيتشوك"

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كبيرة أطباء انجلترا تطمئن وتحذر من
Reuters HENRY NICHOLLS
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قللت كبيرة أطباء بريطانيا سالي ديفيس من احتمالات التسمم بغاز "نوفيتشوك" بالنسبة لعامة الناس في البلاد، داعية في الوقت ذاته للتحلي بالحذر واليقظة.

وقالت ديفيس للصحفيين أمس الأربعاء: "بصفتي كبيرة أطباء البلاد، أريد أن أطمئن المواطنين بأن خطر التسمم بالنسبة لعموم السكان لا يزال منخفضا"، مضيفة أنه بالرغم من ذلك لا بد من "الحفاظ على اليقظة".

ونصحت الطبيبة على سبيل المثال، بعدم لمس إبر ومحاقن يعثر عليها في الشارع، إضافة إلى غسل الملابس لمن سبق أن زار المناطق التي تفرض عليها الشرطة طوقا أمنيا في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التحذير بعد العثور في مدينة أمسبوري في 30 يونيو على رجل وامرأة بريطانيين في حالة حرجة، نقلا إلى مستشفى في مدينة سالزبوري المجاورة.

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وقالت الشرطة في وقت لاحق إن الشخصين تعرضا للتسمم بغاز "نوفيتشوك" المشل للأعصاب، وهي نفس المادة التي تسمم بها الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري في مارس الماضي.

واتهمت السلطات البريطانية روسيا بالوقوف وراء تسميم سكريبال، فيما ترفض موسكو هذا الاتهام الذي تعتبره استفزازيا لا يستند إلى أي أدلة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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