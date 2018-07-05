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القبض على محتجة على سياسة ترامب تسلقت تمثال الحرية

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القبض على محتجة على سياسة ترامب تسلقت تمثال الحرية
AFP PIX11 News
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ألقت شرطة نيويورك القبض على امرأة تسلقت قاعدة تمثال "الحرية" الشهير احتجاجا على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم على الحدود الأمريكية.

وصعدت المرأة قاعدة التمثال حاملة قميصا كتب عليه "انهضوا وقاوموا"، وأخبرت الشرطة أنها لن تنزل إلى أن يتم لمّ شمل عائلات المهاجرين المنفصلين بسبب سياسة الإدارة الأمريكية الحالية.

وأخلت الشرطة الجزيرة التي يقع فيها التمثال في مدينة نيويورك، قبل بضع ساعات من الموعد المقرر لبدء عرض ألعاب نارية، احتفالا بيوم الاستقلال.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية أمريكية ضباط الشرطة وهم يقتربون من السيدة المحتجة ويتفاوضون معها، قبل أن يتم القبض عليها.

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وكان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز أعلن في أبريل الماضي عن "سياسة عدم التسامح" تجاه العوائل التي تعبر الحدود جنوب غرب الولايات المتحدة بشكل غير شرعي. وتقضي هذه السياسة بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم.

وبعد موجة من الانتقادات بسبب فصل أطفال المهاجرين، ووضعهم في "مخيّمات" مخصصة على الحدود المكسيكية، أعلن ترامب في 20 يونيو الماضي إيقاف قراره بفصل العائلات، ووقّع في اليوم نفسه، على مرسوم رئاسي يقضي بإبقاء الأطفال مع ذويهم خلال فترة الإجراءات القانونية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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