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السفير الأمريكي في ألمانيا يعرض حلا وسطا بشأن الرسوم الجمركية

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السفير الأمريكي في ألمانيا يعرض حلا وسطا بشأن الرسوم الجمركية
Globallookpress
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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ذكرت صحيفة ألمانية أن سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا أبلغ رؤساء شركات ألمانية لصناعة السيارات أن ترامب سيتخلى عن فكرة فرض رسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة "هاندلسبلات"، الأربعاء، إن السفير ريتشارد جرينيل أفاد بأن تعليق فرض الرسوم سيتم إذا ألغى الاتحاد الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية.

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واستندت "هاندلسبلات" في تقريرها إلى أشخاص حضروا الاجتماع الذي عُقد في السفارة الأمريكية في برلين‬ الأربعاء، وقالت إن الرؤساء التنفيذيين لـ"دايملر" و"بي إم دبليو" و"فولكسفاغن" حضروا الاجتماع.

وذكرت رويترز أن "دايملر" امتنعت عن التعقيب وأنه لم يتسن الحصول على تعليق من "بي إم دبليو" و"فولسكفاغن".

وامتنعت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية عن التعقيب على التقرير، قائلة إن المفوضية الأوروبية في بروكسل تتعامل مع المسائل المتعلقة بالنزاع التجاري مع الولايات المتحدة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، كما امتنعت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن التعليق على التقرير، وصرحت بأن رئيس المفوضية جان كلود يونكر سيناقش التجارة خلال محادثات مع ترامب في واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وهدد ترامب الشهر الماضي بفرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على واردات جميع السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي.

وتفرض الولايات المتحدة في الوقت الحالي رسوما على واردات السيارات بنسبة 2.5 بالمئة وعلى الشاحنات بنسبة 25 بالمئة، ويفرض الاتحاد الأوروبي رسوما نسبتها 10 بالمئة على واردات السيارات من الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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