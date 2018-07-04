سيناتور أمريكي يحذر من مزيد من التوغلات التركية في سوريا

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بعد اجتماعه هذا الأسبوع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا يمكن أن تجد نفسها في مستنقع إذا عمقت تدخلها في الحرب السورية متعددة الأطراف.

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وصرح غراهام، وهو عضو جمهوري في لجنة خدمات القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لرويترز اليوم الأربعاء، خلال زيارته لبغداد، بأن تركيا يجب أن تدعم وجودا أمريكيا مستمرا في سوريا.

وأفاد السناتور الأمريكي بعد لقاء أردوغان في تركيا ضمن جولة في المنطقة شملت أيضا شمال سوريا والعراق، بأنه حاول إقناع أردوغان بأنه يحتاج إلى أمريكا في سوريا لأن تبعات رحيل واشنطن ليست جيدة، وقال ليندسي غراهام لأردوغان: "أنت في غير حاجة لتوغلات أخرى في سوريا يقوم بها الجيش التركي لأنك ستجد نفسك في مستنقع".. "إبقاء وحدات حماية الشعب الكردية شرقي نهر الفرات على مسافة 20 كيلومترا من منبج يجب أن يكون كافيا".

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وشنت تركيا عمليتين عسكريتين شمالي سوريا في العامين الأخيرين تمكنت خلالهما من دحر مقاتلين تابعين لـ"وحدات حماية الشعب الكردية" ومقاتلين تابعين لتنظيم "داعش".

وتشعر أنقرة بالغضب من دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب التي تعتبرها منظمة إرهابية، وهددت بشن عمليات أخرى ضد الوحدات في شمال سوريا بما في ذلك في مدينة منبج التي توجد فيها القوات الأمريكية إلى جانب مقاتلي الوحدات.

وفي الشهر الماضي توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق مبدئي تنسحب بمقتضاه وحدات حماية الشعب من منبج بينما تقوم القوات الأمريكية والقوات التركية معا بحفظ الأمن والاستقرار في المدينة، وتقول تركيا إن قواتها والجيش الأمريكي يقومان الآن بتنفيذ دوريات منسقة لكنها منفصلة هناك.

المصدر: رويترز