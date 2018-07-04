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روحاني: إيران ستصمد أمام العقوبات والإدارة الأمريكية سترحل

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روحاني: إيران ستصمد أمام العقوبات والإدارة الأمريكية سترحل
AFP ALEX HALADA
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستصمد أمام العقوبات الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تبقى للأبد.

وقال روحاني خلال زيارته لفيينا، اليوم الأربعاء، إن "إيران ستصمد أمام هذه المجموعة من العقوبات الأمريكية مثلما صمدت في وقت سابق. وهذه الحكومة الأمريكية لن تبقى في السلطة للأبد".

وأضاف روحاني: "التاريخ سيحكم على بلداننا بناء على ما تقوم به اليوم"، ووصف العقوبات الأمريكية بـ "الجريمة" و"العدوان" ضد الجمهورية الإسلامية.

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وتعليقا على التصريحات الأمريكية بأن واشنطن تسعى إلى تقليص الإيرادات النفطية الإيرانية إلى الصفر، قال روحاني إن "هذا دليل على أنهم لم يفكروا في العواقب".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها تبذل جهودا لتقليص إيرادات إيران النفطية إلى الصفر، وأن هناك زيارات يقوم بها مسؤولون أمريكيون إلى دول أخرى لإقناعها بالتخلص من استيراد النفط الإيراني.

المصدر: رويترز

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