الصين تضغط على أوروبا للدخول في تحالف مناهض للولايات المتحدة

أفاد مسؤولون أوروبيون بأن الصين تضغط على الاتحاد الأوروبي لإصدار بيان مشترك قوي في قمة بينهما هذا الشهر للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، لكنها تواجه مقاومة.

واقترح مسؤولون صينيون كبار، بينهم نائب رئيس الوزراء ليو هي، ووزير الخارجية وعضو مجلس الدولة وانغ يي، إقامة تحالف بين القوتين الاقتصاديتين، وعرضوا فتح المزيد من قطاعات السوق الصيني في بادرة حُسن نية.

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واقترح المسؤولون أن تشرع الصين والاتحاد الأوروبي في تحرك مشترك ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، لكن 5 مسؤولين ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إن الاتحاد أكبر تكتل تجاري في العالم، رفض فكرة التحالف مع بكين ضد واشنطن قبل قمة صينية أوروبية في بكين يومي 16 و17 يوليو.

وصرح مسؤولون في الاتحاد أنه من المتوقع أن تخرج القمة بدل ذلك ببيان ختامي متواضع، يؤكد التزام الجانبين بنظام تجاري متعدد الأطراف، ويعد بتشكيل مجموعة عمل لتحديث منظمة التجارة العالمية.

وذكر المسؤولون أن وسائل الإعلام الحكومية الصينية تروج رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يقف في جانب الصين، ما يضع التكتل في موقف حساس.

وأفاد دبلوماسي أوروبي بأن الصين تريد أن يقف الاتحاد الأوروبي معا ضد واشنطن وأن يأخذ صفها، مؤكدا أن الاتحاد لن يفعل ذلك وأبلغ بكين بذلك.

وقال دبلوماسي آخر إن الاتحاد الأوروبي يوافق تقريبا على كل الشكاوى الأمريكية ضد الصين، لكنه لا يتفق فقط مع كيفية معالجة الولايات المتحدة لها.

وكان نائب رئيس الوزراء ليو هي قال في أحاديث خاصة، إن الصين مستعدة لأن تعرض للمرة الأولى القطاعات التي يمكن فتحها أمام الاستثمارات الأوروبية في القمة السنوية المتوقع أن يحضرها الرئيس شي جين بينغ، ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ وكبار المسؤولين الأوروبيين.

وانتهت القمتان السابقتان في 2016 و2017 دون بيان ختامي بسبب الخلافات على بحر الصين الجنوبي والتجارة.

المصدر: رويترز