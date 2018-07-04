الدوما يوافق على تعيين ألكسندر يفيموف سفيرا لروسيا في سوريا

أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصدر في الأوساط الدبلوماسية الروسية بأنه من المتوقع أن يعين سفير روسيا الحالي في الإمارات ألكسندر يفيموف سفيرا للاتحاد الروسي في سوريا.

ووافقت لجنة الشؤون الخارحية في مجلس الدوما على تعيين يفيموف سفيرا جديدا في سوريا، وسيقدم تقرير برلماني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يوقع وفق الدستور قرارات تعيين سفراء روسيا الاتحادية في الخارج.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" قد أفادت سابقا بأنه من المتوقع أن يخلف ألكسندر يفيموف زميله ألكسندر كينشاك في منصب سفير روسيا الاتحادية لدى سوريا، مشيرة إلى أن كينشاك الذي شغل منصب السفير في سوريا منذ 2014 قد يُعين رئيسا لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية بدلا من سيرغي فيرشينين الذي عين نائبا لوزير الخارجية.

وولد ألكسندر يفيموف في موسكو عام 1958 وتخرج في جامعة العلاقات الدولية بموسكو ويجيد اللغتين الإنجليزية والعربية. بدأ خدمته الدبلوماسية عام 1980 وعمل في العراق بين أعوام 1980-1985، وفي سوريا في 1991-1995، ثم في ليبيا في 1992-2002.

كما عمل مستشارا للسفارة الروسية في الأردن في 2004-2008، ويشغل سفير روسيا في الإمارات منذ 2013.

وردا على سؤال عن أبرز لحظات عمله الدبلوماسي قال يفيموف خلال إحدى مقابلاته الصحفية إنه يتذكر جيدا عملية إجلاء 6000 حاج روس عام 2006، لم يستطيعوا العودة من مكة المكرمة إلى روسيا عبر الأراضي التركية بعد انتشار وباء إنفلوينزا الطيور آنذاك.

وترأس يفيموف هذه العملية الإنسانية كونه قائما بالأعمال، وأشرف على نقل الحجاج الروس عبر العاصمة الأردنية عمان بطائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، وقال الدبلوماسي إن "تلك اللحظات تركت أثرا عميقا في نفسه".

المصدر: وكالات