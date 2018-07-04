هولندا تعتقل " متطرفين" مفترضين لدى عودتهما من تركيا

اعتقلت السلطات الهولندية أمس الثلاثاء، شخصين يشتبه في أنهما " قاتلا في سوريا" وذلك لدى عودتهما من تركيا حيث أدينا بممارسة أنشطة مرتبطة بالإرهاب، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة في بيان، اليوم الأربعاء، إن المواطنيْن اعتقلا لدى وصولهما إلى مطار شيبهول.

وأعلن تلفزيون "نوش" الرسمي الهولندي أن الشخصين كانا في طريقهما إلى البعثة الدبلوماسية الهولندية عندما أوقفتهما السلطات التركية.

وكان الهولنديان أوقفا في 2016 وحكم عليهما في مايو بالسجن 6 سنوات، بعد عبورهما الحدود السورية عائدين إلى تركيا، ويشتبه في أن الهولنديين اللذين يبلغان من العمر 23 عاما التحقا بتنظيم "داعش" في 2014، لكنهما قررا لاحقا العودة إلى هولندا.

واستأنف الهولنديان الحكم الصادر بحقهما وأطلق سراحهما بكفالة، وسمح لهما بالسفر إلى هولندا بانتظار بت القضاء التركي بالطعن، لكنهما سيحاكمان بالتزامن أمام القضاء الهولندي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وسيملان الأسبوع الجاري في جلسة تمهيدية أمام قاض هولندي، بحسب بيان المدعي العام، علما أن الحكومة الهولندية طلبت أمس الثلاثاء من الجانب الكردي تسليمها 3 نساء محتجزات حاليا في مخيمات شمالي سوريا.

وأوردت محطة "نوش" أن النيابة العام تنتظر جوابا من الجانب الكردي.

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 غادر 280 هولنديا للالتحاق بمجموعات مسلحة، ولا يزال نحو 185 شخصا موجودين في المنطقة، بحسب جهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية في هولندا.

المصدر: أ ف ب