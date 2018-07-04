وصول قارب مهاجرين إلى إسبانيا بعد رفض إيطاليا ومالطا استقباله

وصل إلى مدينة برشلونة اليوم الأربعاء قارب يقل 60 مهاجرا أنقذوا قبالة الساحل الليبي بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا استقباله، وهو ما يشير إلى الانقسامات الأوروبية بشأن الهجرة.

وعرض رئيس وزراء إسبانيا الجديد بيدرو سانتشيث، للمرة الثانية خلال شهر استقبال مهاجرين رفضت إيطاليا ومالطا قبولهم رغم أنهما الأقرب.

وكتبت رئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو على "تويتر": "المهاجرون الذين وصلوا اليوم واجهوا الموت.. لكنهم أحياء".

Arriben per fi al port de Barcelona cantant i ballant. Podrien estar morts, però estan vius. Aquestes són la Mar Mediterrània i l’Europa que volem, les que celebren i protegeixen la vida. Gràcies @openarms_fund#safepassageBCN#BCNciutatRefugipic.twitter.com/j9RPIrkEuv — Ada Colau (@AdaColau) 4 июля 2018 г.

واستقبلت إسبانيا الشهر الماضي 629 مهاجرا كانوا على متن قارب الإنقاذ "أكواريوس".

وأظهر شريط مصور نشره على "تويتر" عضو في طاقم القارب، الرجال والنساء والأطفال وهم يغنون ويهللون لدى وصول قارب الإنقاذ "أوبن آرمز" الذي تديره الجمعية الخيرية الإسبانية "بروآكتيفا أوبن آرمز" إلى ميناء برشلونة المزدحم.

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وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الأسبان يرحبون باللاجئين والمساعدة في استيعابهم ويرون أن الحكومة المحافظة السابقة لم تفعل ما يكفي في هذا الشأن.

والأسبوع الماضي، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تشديد القيود على الحدود بينها وإنفاق المزيد من الأموال في الشرق الأوسط وإفريقيا لخفض عدد المهاجرين وإقامة مراكز جديدة لاستيعاب الجدد منهم.

وانخفضت الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط بشدة، إذ وصل إلى أوروبا 45 ألف مهاجر هذا العام، مقابل أكثر من مليون في 2015، لكن قضية الهجرة صارت أكثر إثارة للانقسام السياسي في أوروبا أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: رويترز