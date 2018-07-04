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تنظيم "داعش" يرشد مسلحيه الأجانب إلى أفضل السبل للهرب من سوريا إلى أوروبا!

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تنظيم
Reuters
الرقة - سوريا - أرشيف
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن تنظيم "داعش" يقوم بإرشاد الأجانب الذين كانوا يقاتلون في صفوه في العراق وسوريا إلى أفضل السبل والاحتياطات للعودة إلى أوروبا.

ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن بيانات لأجهزة الأمن الألمانية أن تنظيم "داعش" الإرهابي أقام موقعا على الإنترنت خصصه للمسلحين الأجانب الذين يستعدون للعودة إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بعد انهيار التنظيم العسكري في سوريا.

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ورصدت المجلة أن هذا الموقع يقوم بتحذير المسلحين الأجانب في صفوفه ويقدر عددهم بـ 40 ألف شخص، بلغات مختلفة، مسديا لهم النصائح على شاكلة عدم استعمال جوازات سفر مزورة في رحلة العودة، واستعمال وثائق هوية حقيقية أو التخلي عن أي وثائق، إضافة إلى نصائح أمنية أخرى لإبعاد الشبهات عنهم.

ويقول خبراء أمنيون ألمان إن الموقع يظهر بجلاء أن "داعمي داعش في سوريا يقرون بالوضع العسكري الهش للتنظيم"، وأن أعدادا متزايدة من المقاتلين يفرون من ساحة القتال.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت أن أكثر من ألف شخص سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق خلال الأعوام الماضية بهدف الانضمام إلى جماعات إرهابية هناك، وأن شواهد تدل على مقتل نحو 170 من المسلحين المنحدرين من ألمانيا خلال أعمال قتالية، أو في ظروف أخرى بسوريا أو العراق.

المصدر: دويتشه فيله

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