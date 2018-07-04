ولايتي: عاجلا أم آجلا سيرغم الأمريكيون على الانسحاب من شرق الفرات!

نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، تأكيده أن الأمريكيين سيرغمون على الانسحاب من شرق الفرات بسوريا عاجلا أم آجلا.

وصرّح ولايتي خلال استقباله أمس في طهران وزير التعليم العالي السوري، عاطف النداف، بأن الأمريكيين "نشروا قواتهم في منطقة شرق الفرات دون أي قرار من مجلس الأمن أو بدعوة من الحكومة السورية، وأن نزعتهم العدوانية أسفرت عن نشر الآلاف من قواتهم في هذه المنطقة".

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وأشار في هذا السياق إلى أن "القوات الأمريكية قامت بقصف القوات السورية والعراقية في جنوب شرق سوريا، وهو ما أسفر عن استشهاد عدد من أفرادها، وبالتأكيد سيتلقون الرد من الشعبين العراقي والسوري".

هذا، وهنأ ولايتي "بالانتصارات التي حققتها سوريا في درعا"، ورأى أنها ستكون بمثابة "مقدمة لتحقيق انتصارات أخرى في شرق الفرات، وستصب لصالح دمشق وحلفائها، وأن الأمريكيين سيرغمون على الانسحاب من منطقة شرق الفرات عاجلا أم آجلا، وستزول شرورهم عن الشعب السوري".

المصدر: فارس