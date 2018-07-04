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المحكمة توجه 4 تهم لرئيس وزراء ماليزيا السابق وتطلق سراحه بكفالة

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المحكمة توجه 4 تهم لرئيس وزراء ماليزيا السابق وتطلق سراحه بكفالة
Reuters Lai Seng Sin
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق يصل إلى محكمة في كوالا لمبور، 4 يوليو 2018
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قررت محكمة في كوالا لمبور الأربعاء، 4 يوليو، إطلاق سراح رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بكفالة تقدر بـ247 ألف دولار، بعد يوم على اعتقاله من قبل هيئة مكافحة الفساد.

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وألزمت المحكمة رئيس الوزراء السابق بحضور كل الجلسات المقبلة في قضيته، بعد أن وجهت له اتهامات رسمية تتعلق بخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة، في إطار تحقيق في اختفاء أموال من الصندوق الحكومي "1 ماليزيا ديفلوبمنت برهاد" (1MDB) الذي تثور حوله الشبهات وتعصف به الفضائح.

من جهته أكد نجيب عبد الرزاق براءته في ثلاث تهم جنائية تتعلق بخيانة الأمانة وتهمة واحدة باستغلال السلطة، تجري حاليا التحقيقات معه فيها.

المصدر: رويترز

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