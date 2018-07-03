الإكوادور.. صدور مذكرة اعتقال في حق الرئيس السابق رفائيل كوريا

أصدرت محكمة في الإكوادور، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال في حق رئيس الدولة السابق، رفائيل كوريا، حسبما أفاد موقع Comercio الإلكتروني الإكوادوري.

وذكر الموقع أن القرار باعتقال كوريا أصدره القاضية دانييلا كاماتشو بناء على طلب من النيابة العامة.

وفي وقت سابق طلب النائب العام، باول بيريز، بحبس كوريا احتياطيا بسبب عدم امتثاله لقرار قضائي يلزمه بالمثول أمام المحكمة الوطنية من حين لآخر. كما طلبت القاضية إبلاغ الشرطة الدولية عن طريق نشر "مذكرة حمراء" (أي مذكرة اعتقال دولية) للقبض على الرئيس السابق وتسليمه للسلطات الإكوادورية.

ويقيم رفائيل كوريا حاليا في بلجيكا حيث عاشت عائلته لفترة طويلة. وفي منتصف الشهر الماضي، جرت مقاضاته في الإكوادور للاشتباه بضلوعه في اختطاف نائب سابق في البرلمان. واعتبر كوريا نفسه أن مقاضاته تمت في غياب أي أساس قانوني لذلك.

وفي 18 يونيو وافقت المحكمة الوطنية في الإكوادور إدراج كوريا على قائمة من أشخاص متهمين في قضية اختطاف النائب المعارض السابق، فرناندو بالدا. وأقرت القاضية كاماتشو بوجود أن يمثل رئيس الدولة السابق أمام موظفي المحكمة كل 15 يوما. ونظرا لإقامة كوريا في بلجيكا، أشارت كاماتشو إلى أن بعثات دبلوماسية لإكوادور في الخارج لا يمكن أن تكون بديلا عن مبنى المحكمة.

وزعم بالدا، الذي تعرض لعملية اختطاف أثناء رحلته إلى كولومبيا، أن موظفي الاستخبارات الإكوادورية ورفائيل كوريا شخصيا يقفون وراء اختطافه الذي تعرض له أثناء رحلته إلى كولومبيا.

ولم يتعرض النائب المعارض لأي أذى في هذا الحادث، إذ تم توقيف السيارة الذي نقله فيها خاطفوه من قبل الشرطة الكولومبية.

ونفى كوريا مرارا وجود أي علاقة له بهذه الحادثة، معتبرا أن التحقيق فيها يعد جزءا من المطاردة السياسية التي تخوضها ضده سلطات الإكوادور الجديدة.

المصدر: نوفوستي + تاس