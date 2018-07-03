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بومبيو يزور المكسيك لبحث قضايا الهجرة والتجارة

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بومبيو يزور المكسيك لبحث قضايا الهجرة والتجارة
AFP Aaron P. Bernstein / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أعلن الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة الأخير للمكسيك.

وأكد الرئيس المكسيكي المنتخب أن فريقه الانتقالي سيعمل مع فريق المفاوضين الحالي فيما يخص المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا)، التي يثور الجدل حولها بين المكسيك وكندا من جهة والإدارة الأمريكية من جهة أخرى.

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من جانبها ذكر وزارة الخارجية المكسيكية أن بومبيو سيزور المكسيك يوم 13 يوليو المقبل.

وأوضحت الخارجية أن المباحثات ستدور حول الهجرة والتجارة والأمن والتعاون من أجل التنمية.

المصدر: رويترز

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