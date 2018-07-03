بارزاني يبحث مع أردوغان تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية، وفق بيان لحكومة الإقليم.

وذكر أن الجانبين بحثا العلاقات بين إقليم كردستان والجمهورية التركية وأكدا عزمهما تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات".

ووصف البيان العلاقات الثنائية بالمهمة للطرفين، كما تطرق الجانبان إلى أوضاع المنطقة وتطوراتها وعدد من القضايا الأخرى.

وخلال الاتصال هنأ بارزاني الرئيس التركي على فوزه وفوز حزبه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية الأخيرة.

وكانت تركيا قد اتخذت موقفا متشددا من إقليم كردستان بعد استفتاء جرى العام الماضي على الانفصال عن العراق، إلا أنها عادت وخففت لهجتها إزاء الإقليم بعد احتواء القضية بين بغداد وأربيل.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا فتحت قنصليتها في إقليم كردستان عام 2010 ومنذ ذلك الحين تتطور العلاقات بين الجانبين بشكل لافت وخصوصا في قطاع الطاقة والتجارة.

المصدر: كردستان 24