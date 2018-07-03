لافروف يبحث مع بومبيو قمة هلسنكي وسوريا وكوريا الشمالية

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بحثا خلالها طيفا من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والدولية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن الوزيرين ناقشا سير التحضيرات للقاء القمة المقررة في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم الـ 16 يوليو الجاري بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وتابع التقرير أن أجندة المكالمة تضمنت أيضا آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، لا سيما في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وبعض القضايا الدولية المحلية، بما فيها الوضع في سوريا وشبه الجزيرة الكورية.

المصدر: الخارجية الروسية