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المحقق مولر يكتشف صلات مالية بين رابطة تجار السلاح وحملة ترامب

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المحقق مولر يكتشف صلات مالية بين رابطة تجار السلاح وحملة ترامب
AP Charles Dharapak
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ذكرت صحيفة HILL أن المحقق الخاص في "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية، روبرت مولر، قد يكون اطلع على بيانات ضرائب أعضاء الرابطة الوطنية للبنادق (NRA).

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ووفقا لمصدر الصحيفة في مصلحة الضرائب، ينظر إلى هذه المنظمة كوسيط محتمل لنقل وتحويل مبالغ كبيرة إلى حملة ترامب الانتخابية.

وتؤكد الصحيفة أن الرابطة الوطنية للبنادق(NRA)  قد أنفقت ما لا يقل عن 30 مليون دولار لدعم حملة ترامب في السباق الرئاسي لعام 2016.

وباشرت الاستخبارات الأمريكية وكذلك مكتب التحقيق الفيدرالي (في أس بي) ولجان من الكونغرس، التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وكذلك حول مزاعم وجود روابط بين ترامب والجانب الروسي، على الرغم من نفي البيت الأبيض والكرملين قطعيا لهذا الأمر. وعين روبرت مولر مدعيا خاصا لهذا التحقيق، وبالتوازي مع ذلك، تقوم لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالتحقيق منذ وقت طويل في هذه المزاعم.

ونفت روسيا بشدة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة، وأعلن ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، مرارا وتكرارا  أن تهمة تدخل الكرملين في الانتخابات "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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