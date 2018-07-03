الوفد الأمريكي ناقش في موسكو أوضاع سوريا وأوكرانيا و"التدخل الروسي"

قال عضو مجلس النواب (الدوما) الروسي أناتولي أكساكوف إن وفد الكونغرس الأمريكي ناقش مع البرلمانيين الروس في موسكو أوضاع سوريا وأوكرانيا و "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

وقال البرلماني للصحفيين بعد مشاركته في لقاء مع الوفد الأمريكي: "إنهم يهتمون بسوريا وأوكرانيا، والتدخل في الانتخابات الأمريكية التي كتبت عنه سابقا وسائل الإعلام الأمريكية".

وأشار إلى أنه لم يتم في اللقاء بحث مسألة القرم والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف أن "فولودين (رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين) وصف التصريحات حول التدخل الروسي في الانتخابات بأنها سخيفة"، ونقل عنه أن "الأسئلة والاعتقادات المماثلة تهين من يطرحها". وأشار إلى أن فولودين دعا البرلمانيين الأمريكيين لتقديم أدلة على هذا "التدخل" المزعوم.

وجرت اليوم في مبنى مجلس النواب الروسي مباحثات بين وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور عن ولاية ألاباما ريتشارد شيلبي والنواب الروس برئاسة رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين.

المصدر: وكالات