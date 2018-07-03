سيناتور روسي: تجاوز طهران العقوبات الأمريكية مرهون بموقف عدد من اللاعبين الدوليين

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف إن قضية تجاوز إيران العقوبات الأمريكية الجديدة يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي والصين ومنظمة الدول المصدرة للبترول.

وشدد كوساتشوف على أنه "يجب القبول بواقع العقوبات الأمريكية كأمر ثابت، لكن من الضروري مراقبة فعاليات الدول الأخرى، وبشكل خاص الدول الأوروبية، حيث بدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني هذه الأيام جولته الأوروبية، ومن أهدافها كيفية الالتفاف على العقوبات الأمريكية. وطلبت إيران دعما لها من منظمة أوبك، وتتخذ كذلك عددا من الإجراءات على الصعيد الداخلي، منها السماح للقطاع الخاص بتصدير النفط". وأشار كوساتشوف إلى أن كثيرا سيتعلق في هذه المسألة بأكبر اللاعبين الدوليين وبالوضع الداخلي في إيران وفي المنطقة بشكل عام.

هذا وأعلن مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، أن الجزء الأول من العقوبات الأمريكية ضد إيران سيفرض في 4 أغسطس المقبل ويستهدف قطاع السيارات والتجارة والذهب والمعادن الأساسية، أما الجزء الثاني من العقوبات فسيفرض في 6 نوفمبر، حيث تسعى واشنطن إلى خفض إيرادات النفط الإيراني حتى الصفر.

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وقال السيناتور الروسي إن تصريحات واشنطن، خاصة باستئناف كل القيود على إيران، بما فيها خفض إيرادات النفط الخام حتى الصفر، لا تحتوي على شيء جوهري وجديد، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض عقوبات اقتصادية "عالية المستوى" في بداية مايو، عند إعلانه انسحاب واشنطن من خطة العمل المشتركة الشاملة.

وقال كوساتشوف إن العقوبات الجديدة على إيران لن تؤثر على التعاون بين موسكو وطهران، مشيرا إلى أن واشنطن تشجع، من خلال عقوباتها، التعاون بين الدول التي تفرض عليها العقوبات، مع أن عدد هذه الدول يزداد بشكل مستمر.

ونوه كوساتشوف بأن الولايات المتحدة تستغل الاحتجاجات الجارية في داخل إيران بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وتخفيض قيمة العملة الوطنية أربعة أضعاف، تستغلها لتسخين الموضوع، وقال: "الاحتجاجات الداخلية الناتجة عن الأسباب الاقتصادية تعطي لواشنطن أساسا للاعتقاد بأن سياساتها تجاه طهران فعالة. لكن طهران تؤكد أن ستة رؤساء أمريكيين قبل ترامب حاولوا ممارسة نفس السياسة واضطروا للاستسلام".

المصدر: وكالات