الكرملين: بوتين منفتح على أي شكل للقاء مع ترامب سواء الثنائي أو الموّسع

أشبع الكرملين نهم الصحفيين الساعين لمعرفة كل شاردة وواردة عن قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وكشف أن بوتين منفتح على أي شكل للقاء نظيره الأمريكي سواء الموّسع أو الثنائي.

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وقال الناطق الرئاسي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عمّا إذا كان اللقاء الثنائي (على انفراد) الذي يرغب ترامب في إجرائه مع بوتين قبل اللقاء الموسع في قمة هلسنكي مناسبا للكرملين، قال: "إنه مناسب. فالرئيس بوتين يشعر بالراحة في أي صيغة تريح محاوريه. نحن لا نستبعد ذلك. وإذا تم التوصل لاتفاق حول هذا الأمر، فسيعقد اجتماع ثنائي بين الرئيسين وجهاً لوجه".

وحول تقييم الكرملين لانتقاد ترامب حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشركاءه الأوروبيين، قال الناطق الرئاسي الروسي: "هذه مسألة مطروحة للنقاش في حلف الناتو. موقفنا هو أن هذا الحلف هو ابن عهد المواجهة، لأن إنشاءه جرى في زمن الحرب الباردة ولهذه الأغراض أصلا، وهو لا يزال محصورا في مثل هذه المهام، وهذا هو جوهر وجود هذه المنظمة. وموقفنا لم يتغير من اقتراب البنية التحتية العسكرية لهذا الحلف من حدودنا".

وعمّا إذا كان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قد طلب خلال اجتماعه مع الرئيس بوتين التأثير على إيران لسحب قواتها من سوريا، ردّ بيسكوف قائلا: لقد أبلغنا عن كل ما كان من المفترض أن يتم الإبلاغ عنه حول الأمر، وليس هناك ما نقوله أكثر في الوقت الحالي".

وجوابا على سؤال حول ما إذا كان بوتين سيجتمع مع أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي الذين يزورون موسكو حاليا، أكد المتحدث: "من الأفضل أن تسألوا زملائي المتحدثين باسم برلماننا. نحن نرحب بقيامهم (وفد الكونغرس) بمثل هذه الزيارة، وبالاتصالات المكثفة لهم في موسكو، والعلاقات البرلمانية هي واحدة من أهم مكونات العلاقات الثنائية بين البلدين. لكن ليس هناك على جدول الأعمال اجتماع لهم مع بوتين، وهذا لا يؤثر على أداء ضيوفنا".

المصدر: RT