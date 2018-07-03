الخارجية الإيرانية: أوعز بقتل 290 بريئا فقلدته واشنطن وسام الشجاعة!

أكد بيان للخارجية الإيرانية في الذكرى 30 لإسقاط مدمرة أمريكية طائرة ركاب إيرانية في الخليج عام 1988، أن الجرح الذي أحدثته هذه الجريمة لا يزال بليغا رغم مرور السنين.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله: "تصادف اليوم الذكرى 30 للجريمة البشعة التي ارتكبتها المدمرة الأمريكية فينسنس عبر استهداف طائرة الركاب المدنية من طراز إيرباص التابعة للخطوط الجوية الإيرانية، جريمة استشهد على إثرها 290 مسافرا وطاقم الطائرة وارتقى 66 طفلا بريئا".

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وشدد البيان على أنه "بعد مضي سنوات على هذه الفاجعة المروعة والجريمة الوحشية، ما يزال الجرح الذي أحدثته بليغا".

وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بشدة، مشيرا إلى أنها لم تظهر أي أسف "لارتكابها هذه الفعل الشائن بل قلدت قائد المدمرة التي أوعز بإسقاط طائرة الركاب المدنية وسام الشجاعة لقتله مئات المدنيين الأبرياء".

وقال قاسمي في بيانه إن هذه الجريمة التي وصفها بالبشعة، تشكل وصمة عار على جبين الولايات المتحدة، التي قال إنها لا تتوانى عن انتهاك القوانين والقواعد والأعراف الدولية.

المصدر: تسنيم